Fotovoltaické elektrárny pro bytové domy, obce a města: Cesta k úsporám a komunitní energetice

Není tomu tak dávno kdy proběhla novelizace energetického zákona známého jako LEX OZE 1 kdy tato změna zákona do oblasti obnovitelných zdrojů přinesla nové možnosti, jak nakládat jednodušeji s možnými instalacemi solárních elektráren do instalovaného výkonu 50 kWp bez licence a stavebního povolení. A i když toto na první pohled nevypadá jako velký důvod k radosti, je to prvním krokem k tzv. vytvoření komunitní energetiky na úrovni bytových domů a objektů, ve kterých lze aplikovat poměrné spotřeby a odběr energií z jedné instalace fotovoltaické elektrárny.

„Samotné téma komunitní energetiky a vznik nových společenství provází řada návrhů a změn, které by měla přinést novelizace zákona LEX OZE 2 v příštím roce 2024 kdy je již nyní zřejmé, že energetické komunity budou vznikat na úrovni obcí a menších měst, respektive lokalit, které budou schopné s vyráběnou energií pracovat, aniž by byla ohrožena vyváženost distribuční soustavy.“ Říká Luděk Lošťák ze společnosti Zero living .

Při plánování a realizaci fotovoltaických elektráren je důležité zohlednit místní podmínky, jako jsou klimatické podmínky, sluneční záření a stínění. Dále je třeba pečlivě zvážit velikost a kapacitu systému tak, aby byla výroba energie co nejefektivnější a přiměřená potřebám komunity, či klienta. Součástí každé plánované realizace by tak měla předcházet pečlivá analýza od zhotovitele díla, který s klientem projde všechny aspekty budoucího využívaní energie, a to i ve vztahu s případnými přetoky do distribuční sítě. Následně je třeba provést podrobnou technickou prohlídku místa budoucí instalace a zajisti všechna potřebná data, jak elektrárnu do objektu zapojit a s jakými technickými požadavky či možnostmi. Na základě takto pořízených dat je teprve možné připravit konečnou cenovou nabídku, která by položkově měla obsahovat veškeré materiálové a montážní detaily, aby bylo jasné, co si klient kupuje.