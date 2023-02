Očima Saši Mitrofanova: Sbohem a šáteček a ani to nebylo překrásné

Ba co víc – a to se omlouvám za prudkou změnu úrovně bádání – stále více čtenářek a čtenářů pod mýma Očima doslova ubíjí argumenty a častuje jmény, která si dotyční zaslouží, skupinu kremelských užitečných idiotů, trollů a jenom hlupáků, kteří chodí do debat pod těmito texty jako na šichtu za ruble. Jinak řečeno kal, který se s prokremelskými a protiukrajinskými výkřiky dere do těchto výměn názorů, je lidmi, kteří mají rozum a cit, oprávněně posílán ke dnu, protože tam patří.