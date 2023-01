Očima Saši Mitrofanova: Přijela pouť!

„Odvolávám vlády, zabraňuji válkám. Zn.: Je to Bašta.“ Kdybyste někde uviděli inzerát tohoto znění, nedivte se. To není dílo pomatencovo. Byla by to jen součást kampaně jednoho z kandidátů na úřad prezidenta České republiky.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov