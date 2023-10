Očima Saši Mitrofanova: Polský příklad

Polské parlamentní volby byly v neděli v centru pozornosti lidí, kterým záleží na svobodě. Za přítomnosti stálého nádoru v Maďarsku a slovenské rakoviny na pochodu hrozilo další bujení úzkoprsého národovectví, které by za polévání náboženskou omáčkou vytlačilo Česko do pozice, která by vyžadovala rázné přihlášení k témuž trendu, nebo stejně rázné přetržení svazků s takovými sousedy.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov