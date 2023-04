KOMENTÁŘ: Úřednický šiml sebere lidem chuť pomáhat Ukrajincům - Alex Švamberk

Ministerstvo to ve vzorové smlouvě požaduje, i když jsou to údaje, které si mohou úřady samy vytáhnout z databází. To by se ovšem o digitalizaci nesmělo hlavně mluvit a musela by se uplatňovat v reálu. Piráti ji mají ve své agendě jako klíčový bod už od roku 2017, kdy se dostali do Sněmovny, ale skutek utek, i když jsou už ve vládě více než rok a čtvrt. Místo propojení databází, aby všem úřadům vyskočily potřebné údaje bez zadávání, což by mělo být v 21. století samozřejmostí, se má vše vypsat na papír jako v 19. století. Jediným pokrokem je, že se vše může naskenovat a podat elektronicky.