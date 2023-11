Očkování měli zajišťovat především praktici, ale mnozí to nedělají, protože by museli na jeden termín sehnat pět šest lidí. Sám jsem se zeptal a neuspěl.

Poblíž bydliště mám nemocnici, kde očkují proti covidu, tak mne napadlo zkusit to v ní. Na stránkách je ovšem napsáno, že se od 2. října musí využívat rezervační systém - stejný, jaký se používá od prvního očkování, který se vyznačuje neobyčejnou složitostí, kdy se zasílají dva piny. PIN 2, který by mě do rezervačního systému pustil, ale ani za několik hodin nepřišel. Nakonec jsem zkusil v ordinační době zavolat a řekli mi, že mohu přijít třeba hned.

Zajímalo by mě, kolik lidí bude kvůli píchnutí vakcíny ochotno podstupovat takovouto anabázi. Za dva měsíce od 14. září se nechalo očkovat upravenou vakcínou 260 000 tisíc lidí, což velká sláva není.

Ona selhala už první očkovací kampaň ministra Válka, když se narychlo odsouval termín jejího zahájení. Naštěstí loni žádná velká vlna covidu nepřišla a při počtu naočkovaných musí ministr doufat, že ani letos tomu nebude jinak.

Beztak mu stačí nepříliš zvládnutá krize s výpadky léků, kdy se pořád slibovalo, že teď už penicilín bude a nebyl. Termín se opakovaně odsouval a nepřišli ani slibované léky z Jižní Koreje. Nyní se zase pokouší domluvit na navýšení platů s lékaři, kteří jeho návrhy odmítají.

Resort zdravotnictví rozhodně není pohodový, protože je na něj vidět, lopocení Vlastimila Válka ale nepůsobí příliš přesvědčivě.

Přestože je dost vytížen, stal se o víkendu novým prvním místopředsedou strany. Jeho politické schopnosti zpochybňovat nemíním a je, pravda, viditelnější než jeho předchůdce Tomáš Czernin, ale nevím, jestli je až takové plus.

Hlavně si však nejsem si jist, jestli si topka uvědomuje, že oslabuje, poslední volební průzkum by ji nepustil ani do Sněmovny. Ministr Vlastimil Válek rozhodně není postava, která by si dokázala získat voliče.

Potvrzení Markéty Pekarové Adamové ve funkci předsedkyně a minimální změny ve vedení neukazují, že by si topka uvědomovala, že ztrácí půdu pod nohama. Člověk by čekal větší sebereflexi, pochopení nespokojenosti občanů s vývojem v zemi a kroky vlády. Místo toho nám paní předsedkyně řekla, že Válek zlepšil komunikaci a je vtipný skoro jako zesnulý Karel Schwarzenberg.

Komentovat to raději nebudu, protože ani jednoho tak dobře neznám, ale hlavně si myslím, že to pro politika strany, která se potácí na hranici zvolitelnosti a potřebuje krizového managera, není nejdůležitější. Měl by přijít s jasnou vizí a kroky, které stranu pomohou dostat na výši.

Možná paní předsedkyně žije v jiném světě, ve své věži ze slonoviny, kde lidé ocení, když jim doporučí, že si mají místo přitápění, na které nemají, uplést svetr nebo dva. Výsledky průzkumů ale naznačují něco jiného.