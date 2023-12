Stávka je zcela běžnou formou protestu a svým způsobem představuje návrat k normalitě. Jsme svědky zcela obvyklého vzorce, pravicová vláda dělá to, co se od pravicových vlád očekává – snižuje zadlužení pomocí škrtů. Zcela logická je i reakce lékařů a učitelů, kteří cítí, že se toho po nich chce moc a že škrty na ně dopadají příliš tvrdě. Protože vnímají, že škrty na ně dopadají až příliš a nejsou je schopni zvládnout, rozhodnou se pro protest, pro stávku. Vláda na to logicky zareagovala, snaží se snížit tlak na obě skupiny, a dokonce vyškrábla nějaké peníze, aby jim přilepšila.

Nepůsobí to elegantně jako zákulisní dohoda, ale je to mnohem čistší. Představa, že všichni mají stejné zájmy a rozumí ekonomickým obtížím celého hospodářství, s nimiž se vláda potýká, jsou liché a patří do doby vlády jedné strany s jejím heslem „hlavně klid na práci“. Každému je bližší košile než kabát, sleduje především svoje zájmy, které se snaží prosadit, a vláda, která si ve svatém zápalu snižovat zadlužení neuvědomuje, že tlak je příliš velký, na to reaguje. Je to mnohem lepší než populistické uplácení.