KOMENTÁŘ: Limonádový Joe na Hrad

Trochu to působí, jako by byli z jednoho vrhu. Je to jako s tím Limonádovým Joem a padouchem Horácem Gogo Fogo Badmanem. Působí sice jako absolutní protiklady, ale nakonec se ukáže, že jsou bratry a domluví se, že budou vydělávat společně, držíce se mafiánského hesla padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Tím nechci naznačovat, že by se oba mohli domluvit a vytvořit koalici, to u prezidenta nejde. Na rozdíl od Sněmovny tu nehrozí, že by začali vyrábět alkoholickou limonádu Whiskola pro alkoholiky i abstinenty, ale jedno je jasné - Babiš a Pavel rozhodně nejsou antagonisty. A záleží jen na vůli ctěného voliče, kdo je pro něj Horác a kdo Joe.