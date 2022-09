KOMENTÁŘ: Knížecí rady pro kočku - Alex Švamberk

I nápad uvařit co nejvíce vývaru nebo dalšího jídla a pak ho dát do ledničky nebo mrazáku je dobrý, i když je otázkou, zda mají lidé dost velké mrazáky. V ledničce se po určité době jídlo stejně zkazí, zvláště když se souběžně radí, aby se v ní neudržovala zbytečně nízká teplota. Naplnění ledničky se prý taky vyplácí, protože když je plná, tak při chlazení spotřebuje méně energie. Jenomže, co pak s tím vším zmrazeným a zchlazeným jídlem dělat, když se má kvůli úsporám lednička častěji odmrazovat? Že by si člověk pořídil dvě? Ale to by moc úsporné nebylo. Taky máme ledničku nechávat otevřenou co nejkratší dobu, takže ji vlastně pořád otevírat a zavírat. Jenomže tohle obtížně zvládá těsnění, které se pak trhá (často ještě v záruční době). Jeho výměna není zrovna levná a opět se musí dělat při vypnuté ledničce, a to nemluvím o tom, že u některých starších ledniček opravna řekne, že se těsnění vyměnit nedá, ať se rovnou vymění dvířka, a to stojí 4000 korun.