Zdálo se, že konflikt je neodvratný, ale o rok později si Kim a Trump v Singapuru před zrakem celého světa potřásali rukama a americký prezident ukazoval podepsanou dohodu, ve které toho moc nebylo, ale Pchjongjang výměnou za ukončení velkých americko-jihokorejských manévrů přerušil testy balistických raket a jaderných zbraní. Postupně však euforie na obou stranách vyprchávala, když Severokorejci zjistili, že zrušení sankcí nedosáhnou do té doby, než se zbaví jaderných zbraní. Američanům došlo, že to Pchjongjang udělat nemíní.

Do karet Kimovi však nehraje situace ve světě, který se musí potýkat s tolika problémy, že severokorejské testy nevzbuzují takovou pozornost jako před pěti lety. Nelze proto vyloučit, že KLDR nakonec provede i jadernou zkoušku. Je v dost zoufalé situaci a může mít dojem, že takové jaderné prásknutí do stolu povede k tomu, že ji zase budou brát vážně. I z fotografií v Singapuru, Hanoje a Pchanmundžomu bylo vidět, jak Kim Čong-unovi dělá dobře pozornost světových médií. A nelze se utěšovat, že Pchjongjang s testem čeká na výsledek XX. sjezdu komunistické strany Číny, který začne v půlce října. KLDR je sice na Číně závislá, ale vždy si dělala vlastní politiku a nikdy nikoho neposlouchala – ani Moskvu, ani Peking. Takže pokud její vedení dospěje k závěru, že je potřeba provést jaderný test, udělá to. Nemluvě o tom, že Pchjongjang vždy lavíroval mezi Moskvou a Pekingem, aby vytřískal co nejvíc, a Putinovi by se nyní možná šikla severokorejská jaderná zkouška, když i on straší jadernými zbraněmi.