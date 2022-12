KOMENTÁŘ: Kafkárna z Budějc

Inspektorát a jeho zaměstnanci všech pohlaví by si měli uvědomit, že nejsou drábové mající nad poddanými neomezenou moc. Úřad má kontrolovat, zda nejsou zaměstnanci odíráni a diskriminováni, a ne se vozit na podnikatelích, kteří nic neprovedli, zaměstnávají další lidi a odvádějí daně, ze kterých jsou tyto úřady placené. Úředníci by jim měli pomáhat, ne je šikanovat.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by se měl podívat na činnost svých podřízených a vysvětlit jim, co je jejich úkolem. Možná si však ukousl moc velké sousto a nemá na to čas, když sedí na dvou židlích a řídí i ministerstvo životního prostředí, protože KDU-ČSL trvá na tom, že mu bude šéfovat Petr Hladík, u něhož není jasné, jestli nebyl zapleten do úplatkářské kauzy.