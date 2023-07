Džábirová se však dopouštěla nezvykle velkého počtu chyb, čehož nakonec Vondroušová využila. Ani ve třetím velkém finále tak neuspěla, loni prohrála i finále na US Open.

Po úspěších Džábirové se dá čekat, že více tuniských a arabských dívek bude chtít bouchat raketou do tenisového míčku. Úspěch inspiruje k napodobení. A přece jenom je snazší se prosadit ve sportu než se stát expertkou na kmenové buňky, která se dostala do kosmu. Ovšem fakt, že k ISS letěla Rajána Barnávíová, hodně říká o proměnách muslimského světa, když se do vesmíru dostala žena z konzervativní wahhábistické Saúdské Arábie, kde ještě před pěti lety nemohly ženy ani usednout za volant.