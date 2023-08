KOMENTÁŘ: Anna Nětrebková vyťala Praze políček - Alex Švamberk

Pražskému vedení vyťala políček a ukázala grácii, kterou magistrát postrádá. Mohla by totiž klidně trvat na odškodném, protože její smlouvy jsou dobře ošetřené proti svévolnému rušení. Zato pražské vedení se ukázalo jako ideologií zaslepená parta, což už dalo najevo i vedení Obecního domu, které uvedlo, že s rušením koncertu nesouhlasí, ale dá na doporučení koncert neuspořádat, protože jde o politický tlak.

Koncert nebyl naplánován na šťastnou dobu, Rusko pokračuje v agresivní válce na Ukrajině a i famózní pěvkyně patřila k stálicím výkladní skříně Ruska, které se rádo chlubí úspěchy svým umělců a sportovců. V jejím případě naprosto oprávněně, její soprán je plný a dokáže odstínit všechny nuance postav. Není tam žádné podezření na doping.

Pěvkyně ráda přijímala uznání od Vladimira Putina, ale upřímně řečeno jen málo umělců ocenění od vrcholných představitelů své země odmítá. A skutečně na sobě měla tričko s nápisem Na Berlin a připnutou svatojiřskou stuhou – ovšem na oslavu dne vítězství 9. května 2010. Za vkusné to označit nemusíme, ale porážka nacistické třetí říše se připomíná všude a všichni vědí, že v ní hrála klíčovou roli Rudá armáda a heslo Na Berlín bylo tehdy docela běžné. Za poskytnutí peněz doněckým separatistům se ocitla právem na ukrajinském sankčním seznamu, i když měly jít na tamní operu.

Nětrebková opravdu není člověk, který by měl v Praze nyní vystupovat. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že agresi proti Ukrajině odsoudila, označila ji za válku, což se v Rusku nesmí: „Výslovně odsuzuji válku na Ukrajině a myslím na její oběti i jejich rodiny. Mé stanovisko je jasné.“ Současně přiznala, že některých svých kroků lituje. Splnila tedy vše, co se požaduje pro ruských sportovcích, aby se mohli účastnit mezinárodních klání.

Nestačí snad tato vyjádření? Má si oholit hlavu a sypat si na ni popel? Nebo musí odsoudit přímo i ruského prezidenta? Proti Putinovi se odmítla vyjádřit. Vysvětlila to tím, že je prezident, v Rusku ho nikdo kritizovat nemůže a ona zůstává Ruskou.

Vyvolává to dojem, že začíná platit kolektivní vina a každý Maďar může za to, že je Maďar. To je ale přesně to, co říkají zastánci Moskvy, a vedení Prahy jim nahrálo na smeč. Nic hloupějšího udělat nemohlo. A ještě šermovat tím, že si to ukrajinské velvyslanectví nepřeje. Pokud chtěli hodit vidle do podpory Ukrajiny, tak se jim to podařilo naprosto dokonale. O diplomacii zřejmě na radnici neslyšeli

Magistrát nejen postupoval jako pověstný slon v porcelánu, ale odkázáním se na výhrady ukrajinského velvyslanectví ukázal, že neměří jedním metrem. Když mu vadilo, že čínské velvyslanectví požaduje, aby byl ve smlouvě mezi Pekingem a Prahou i bod zmiňují uznání politiky jedné Číny, Praha to správě odmítla jako nevhodné vměšování, nyní však říká, že se vyhovělo námitkám Ukrajiny. Ne že by šlo o srovnatelné akce, ale nelze být jednou hot a podruhé čehý.

Dělat bouři ve sklenici vody kvůli jednomu koncertu je to nejhorší, co se mohlo stát. Vytvořilo to dojem, že se kádruje, což v naší zemi nepůsobí dobře. Máme s tím své zkušenosti, mnozí si ještě pamatují na schvalovací komise, které v každém okrese schvalovaly repertoár vystupujících kapel a divadel.

Hůře se to udělat nemohlo, i když zabránit recitálu bylo vzhledem k dobře ošetřené smlouvě a faktu, že Nětrebková má i rakouské občanství, bylo těžké. Nevpustit ji možné není. V daném případě platí, že moudřejší ustoupí. Moudřejší byla Nětrebková, která za to posbírala body. Za to na radnici jsou za ideologicky zaslepené hlupáky.