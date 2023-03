Vdova svedla a udala mafiánského bosse, na kterého byl krátký i Interpol

Rubén Darío Viloria Barrios navenek vystupoval jako spořádaný a hluboce věřící obchodník a většina lidí tomuto obrazu také věřila. Ve skutečnosti to však byl šéf zločinecké organizace, která kromě dodávek narkotik do Spojených států a Střední Ameriky také obchodovala se zbraněmi a střelivem.

Sehrála tak významnou roli při dopadení muže, kterého policie sledovala už od roku 2020, ale nemohla mu nic dokázat. A to ani poté, co se do věci vložil Interpol. U soudu nyní Juanchovi hrozí desítky let vězení.