V Kanadě našli sysla z doby ledové. Je starý 30 tisíc let a vypadá jako chuchvalec

Dokonale zakonzervované zvíře se našlo při těžbě již v roce 2018, ale nejprve nebylo moc jasné, o co vlastně jde. Byl to totiž jen jakýsi podivný chuchvalec.

„Nedá se to moc poznat, dokud neuvidíte malé drápky, ocásek, nebo uši,“ řekl ve středu serveru CBC paleontolog Grant Zazula.

Ačkoliv podobné nálezy nejsou v Yukonu úplně ojedinělé, Zazula zdůrazňuje bezvadný stav, v němž se zvíře dochovalo do dnešních dnů, a to nejen co se týče například srsti.