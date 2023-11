Sametové mládě slaví třetí narozeniny, děti mu do zoo můžou přijít popřát za korunu

Jedno z nejvýznamnějších mláďat zahrady, kterému se někdy kvůli dni, kdy se vyklubal, přezdívá sametové mládě, dostane svůj dárek v 10 hodin. Děti do 15 let budou mít v tento den vstup za korunu.

Kawi je pokračovatelem geneticky velice cenné linie orangutanů Bimba a Soni, kteří do Zoo Praha přišli v 60. letech z lesů na Sumatře a stali se zakladateli chovu. V přírodě čelí orangutani především úbytku přirozeného prostředí v důsledku masivního odlesňování a jsou kriticky ohrožení.

Je čtvrtým potomkem své matky Mawar, ale prvním potomkem samce Pagyho. A právě díky němu je Kawi jedním z geneticky nejcennějších evropských mláďat, protože Pagyho prarodiče Soňa a Bimbo přišli do Prahy z lesů na Sumatře.

Další podstatnou část jeho běžného dne tvoří krmení. Kawi rád pochutná na papáji nebo klíčených luštěninách, ale stále pije také mateřské mléko. To mohou orangutaní mláďata pít až do šesti let věku.