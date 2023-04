Rypouši většinu času proleží, spí ale jen dvě hodiny denně

Během měsíců, které tráví na moři, konkurují rypouši, co se týká nejkratšího spánku mezi všemi savci, jen slonům africkým. Vědci zjistili, že spí v desetiminutových intervalech během hlubokých, třicetiminutových ponorů. Často se při snění spirálovitě stáčejí dolů a občas si lehnou na mořské dno, aby si zdřímli.

„Jednou z ústředních otázek týkajících se rypoušů bylo po léta to, kdy spí,“ řekl mořský ekolog Daniel Costa z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, hlavní autor studie, pro The Guardian. „Domnívali jsme se, že musí spát během tzv. unášivých ponorů, kdy přestanou plavat a pomalu se potápějí, ale ve skutečnosti jsme to nevěděli,“ dodal.