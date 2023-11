Proč se víno na sekt ukládá do postýlek? Ve Starém Plzenci jsme prošli celý proces výroby

Na advent i oslavy nového roku se ve Starém Plzenci již připravují. Zaměstnanci v současnosti pracují na dvě směny a bude tomu tak až do Vánoc. Závod plánuje v letošním roce vyrobit přes 12 milionů lahví šumivého vína. V roce 2018 dosahovalo číslo ke třiceti milionům, rekordním, co se týče prodeje, byl prý rok 1999. Přesto stále značka ovládá 60- 70 procent trhu se šumivými víny.

„My je máme na jižní Moravě. Snažíme se orientovat kvalitu hroznů tak, aby vyhovovaly směrem právě k šumivému vínu. Určitě je to důležitá specifikace, protože každý region Evropy má nejen svůj jazyk, ale také typickou kvalitu šumivého vína,“ rozpovídal se vedoucí výroby a hlavní sklepmistr společnosti Bohemia Sekt Josef Švéda.

Pro náš středoevropský region jsou typické ryzlinky. „Nebojíme se ale ani dalších odrůd, které využíváme do jednotlivých cuvée,“ dodal Švéda. Cuvée je označení vína, které se připravuje smícháním několika odrůd hroznů, rmutů nebo moštů dohromady.

„My pečlivě vybíráme ta základní vína vhodná směrem k naší produkci vín šumivých, převážíme je sem do Starého Plzence a někdy v období ledna února začíná práce na tvorbě základních cuvée,“ vysvětlil vedoucí výroby.

Z tichého vína se šumivé stane sekundární fermentací. „Pro to, aby něco mohlo prokvášet, je potřeba dostatek cukru. V primárním kvašení má cukr původ ve vyzrálosti hroznů na vinici. U sekundárního kvašení se do cuvée přidává takzvaný tirážní likér, tedy směs vína a cukru,“ vysvětlil hlavní sklepmistr společnosti Bohemia Sekt.

Celý proces druhotného kvašení probíhá ve sklepě, kde je teplota 16-18 °C. Lahve jsou v této době umístěny v kovových klecích, kterým se říká postýlky. Lahve sice klidně leží, ale uvnitř se vytváří velký tlak. Jakmile jsou sekty prokvašeny, stěhují se do chladnějšího sklepa, kde se teplota udržuje v rozmezí 10-12 °C.

Je potřeba v pravý čas kvasinky, které jsou obsaženy v lahvi ve formě zákalu, odstranit. „K tomu se používají buďto dřevěné stojany, nebo moderní zařízení ‚žiropalet‘. To setřásá kvasinkový kal na zátku,“ upřesnil vedoucí výroby.

Když k tomu dojde, přechází se k „degorzáži“, tedy k odstřelení kvasinkových kalů z lahve. To umožní tlak šesti atmosfér, který se během kvašení utvořil.

„Po odstřelení se do každé lahve přidává takzvaný expediční likér. Ten je zase směsí vína a cukru a kategorizuje šumivé víno do jednotlivých kategorií podle zbytkového obsahu cukru. Do kategorií, které si pak můžeme přečíst na lahvích, tedy brut, sec nebo demi sec,“ vysvětlil Novinkám Švéda.