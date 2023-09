Pozůstalost po Freddiem Mercurym se vydražila za více než miliardu. Brian May aukci zkritizoval

Předměty pocházely z Mercuryho soukromého domu Garden Lodge v západním Londýně. Zpěvák je odkázal své dlouholeté přítelkyni Mary Austinové, která se však rozhodla naprostou většinu prodat. Vysvětlila to tím, že je čas tuto životní kapitolu uzavřít.

Austinové, jež byla Mercuryho snoubenkou, je dnes 72 let. Její rozhodnutí téměř vše prodat kritizoval kytarista skupiny Queen Brian May, podle něhož je to smutné, když budou „nejintimnější osobní předměty a písemnosti navždy rozprášeny“.