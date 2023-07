Kováři předvedli své umění na Festivalu železa

Na to, proč se už mnoho let věnuje právě kovářskému řemeslu, Žitník odpověděl:

„Je to čistá práce s ohněm, moc lidí na to nemá odvahu. U mne převážila možnost tvárnit tak hrubou hmotu, člověk do ní dokáže proniknout, byť je to tvrdé železo. Málokdo má příležitost se k takovému řemeslu přičuchnout a vydržet u něj.