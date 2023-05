Famfrpál bez létajících košťat? Kuriózní sport vypadá na první pohled bizarně

Vzhledem k tomu, že pravidla famfrpálu jsou pro většinu lidí neznámá, nejdříve vysvětlíme, co je cílem hry. V originále famfrpál hrají kouzelníci na létajících košťatech a snaží se skórovat do obručí body a jako bonus chytit zlatonku. V reálném světě létající košťata neexistují, takže se pravidla musela trochu upravit.

Sedm hráčů z každého týmu místo létání běhá, ale stále musí koště (metrovou plastovou trubku) držet mezi nohama a snažit se skórovat. Tým se skládá ze čtyř typů hráčů odlišených podle čelenek. Brankář má zelenou a hlídá tři obruče, do kterých se skóruje. Tři střelci mají bílé čelenky a jejich cílem je skórovat camrálem do obručí opačného týmu. Camrál je vyfouknutější volejbalový míč. Poté jsou zde ještě dva odrážeči s černými čelenkami, jejichž úkolem je vybít ostatní hráče pomocí potlouků, míčů na vybíjenou. Na konec přichází na řadu chytač se žlutou čelenkou, jenž má ve hře jediný cíl – chytit zlatonku.

„Famfrpál je kontaktní sport, takže do sebe hráči mohou narážet a držet se,“ vysvětluje Kamila z týmu Prague Pegasus. Za každý gól se týmu přičte deset bodů a za chycení zlatonky třicet. Zápas se hraje v časovém úseku od 20 do 40 minut, záleží, kdy se chytí zlatonka nebo kdy se dosáhne určitého počtu bodů.

Už chápete pravidla? Pokud ne, tak se nic neděje. Jak vypráví Patrik z týmu Phoenixes Plzeň, nějakým pravidlům nerozumí doteď. „Když jsem byl poprvé na tréninku, tak mi řekli, že pokud pravidlům nerozumíš, tak je to v pořádku, protože to tak má většina lidí.“

Na první pohled by se mohlo zdát, že běhání s košťaty mezi nohama by mohlo bavit jen skalní fanoušky Harryho Pottera, ale skutečnost je jiná. Pětadvacetiletý Matěj je jedním z těch, který se dostal k famfrpálu přes skauty, kteří pořádali tábor s tematikou Harryho Pottera. „Dozvěděli jsme se, že existujou blázni, co to hrajou. A přidali jsme se.“ Sportu se věnuje už zhruba tři roky a má i zkoušky na rozhodčího.