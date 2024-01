Falešné jeptišky v Mexiku pěstují a kouří marihuanu

Skupina si říká Sestry z údolí (Hermanas del Valle) a legálně si touto činností vydělává už několik let. Oficiálně jsou ale registrované ve Spojených státech, kde si za loňský rok měly on-line prodejem CBD produktů vydělat přes 500 000 dolarů (bezmála 11,2 milionu korun).

„Konzumujeme jen to, co si samy vypěstujeme, nekupujeme nic od kartelů. A z toho, co vypěstujeme, děláme léčivé přípravky,“ popsala další.