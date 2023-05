KEMEL: Welcome drink místo DPH

Náš řetězec oslavuje snížení DPH některých potravin. Do cen se to nepromítlo, ale nabízíme welcome drink…

Foto: Miroslav Kemel Náš řetězec oslavuje snížení DPH některých potravin. Do cen se to nepromítlo, ale nabízíme welcome drink…

Článek

Vtipy Miroslava Kemela Náš řetězec oslavuje snížení DPH některých potravin. Do cen se to nepromítlo, ale nabízíme welcome drink...

Jsem na tebe pyšnej, synku. Díky tvým skvělým studijním výsledkům jsi byl přijat na školu života...

Podpisem smlouvy s USA berete na sebe odpovědnost za oběti válečného konfliktu ve Sněmovně...

Co tu kopii kalendária pražského orloje svěřit nějakému renomovanému karikaturistovi?

Až pojedete na nákup potravin do zahraničí, tak si tam prostě kupte i noviny!

Pořád jenom peníze, peníze... Kdy jste si naposledy škrtnul jen tak pro radost?

Je to s ním stále horší, pane doktore. Když mu přijde důchod, tak se dojme a chce si ho pohladit...

Na umělou inteligenci bych se nespoléhal. V politice bych i do budoucna stavěl na přirozené hlouposti...

Končíme, pane soudce. Platební automaty budou zařazeny mezi tvrdé drogy...

Nulová sazba daně na tiché víno a snížená na pornočasopisy? Ti lidovci mají vlivnější lobby, než jsem si myslel...

Že populace nestárne, ale zraje jako víno? Proboha, kolik si toho zase vypil, dědku?

Reforma nemusí bolet, může i pohladit. Ale k tomu vláda nenašla dostatek politické odvahy...

Nic si z toho nedělejte. To, že lidi budou brblat, se dalo čekat. Mě zajímá reakce umělé inteligence...

Za to povýšení mi děkovat nemusíte, generále. Občas někoho poškádlit je radost...

Opatrně s tím klaněním se u hrobu neznámého vojína. Víme aspoň, z které je armády?

Vidíš, že zas tak velký rozdíl mezi českým a britským důchodcem není. Každá koruna dobrá...

To jsem netušila, že ministr financí bere plat. Já myslela, že to děláte za trest...

To, že by umělá inteligence měla mít volební právo, je nutnost, která potlesk nevyvolá...

V podstatě se nic nezměnilo. Dříve nadával na jejich služby, teď na rušení poboček...

Kdepak Red Bull. Opozice dává křídla!

Založil jsem firmu na výrobu pokusných balonků. Tak se když tak ozvěte, udělám vám cenu.

Plošné škrty jsou bolavé, ale někdy nevyhnutelné. Například v případě oprav vašich písemných prací...

Shodli jsme se, že strukturální deficit nebude platit ten, kdo ho způsobil. Padni komu padni!

Vždyť je to jedno, proboha! Jednu z nich už popadni a pojď!!!

Obilí pro Afriku

Já ti nevím, Fando. Nejsme přeci tak bohatí, abychom kupovali laciné věci...

Solidarita s Ukrajinou? Tak ta je někde pod tou hromadou obilí...

Proč se s tím tak dřeš? Udělej si novou kouli!

Prázdný košík? Tady se někdo pokouší zneužít své dominantní postavení na trhu...

Daň za blbost je z hlediska státního rozpočtu výdajem, nebo příjmem? 1 / 30