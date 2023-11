KEMEL: Smysl života

Čas jako biologická zbraň hromadného ničení by se měl zakázat...

Vítej, příteli! Vulgarity, co ani nebe nepohorší, to je prostě zázrak!!!

Politici to nemají lehký. Jedinej způsob, jak se ubránit střetu zájmů, je odstřihnout se od reality...

Ne, nevystupujeme z OSN, vstupujeme do Gazy...

Co to jako mělo bejt? Na projev to bylo dlouhý, na obstrukci krátký...