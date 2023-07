KEMEL: Rozpočtová odpovědnost

Vaše členství v NATO je nevyhnutelné, ale vyválčit to s Ruskem a USA budete muset sami...

Všichni jsme v zákeřné válce. Vy s Ruskem, my sami se sebou...

Ty hledíš do budoucna s nadějí, Fando? Tak ať tě nikdo moc nevidí, nebo dají naději do vyšší sazby!

Jak dopadlo srovnání, o kolik voličů by vás připravila smlouva s USA a o kolik válka s Ruskem?

To zvyšování státního dluhu je tak stereotypní dřina. Nedalo by se to nějak zautomatizovat?