Vyhynulé monstrum a noví lovci. Legendární Monster Hunter je zpět s dalším pokračováním

Nové pokračování Monster Hunter Wilds by mohlo být podle serveru Gamesradar dalším herním trhákem společnosti Capcom. Jedná se o nástupce jedné z nejprodávanějších her studia – Monster Hunter World, což logicky ještě více zvyšuje očekávání fanoušků.

Trailery také napovídají, že se bude jednat o velmi kvalitní videohru navazující na předchozí tradici studia. Po přílivu nových hráčů u Monster Hunter World, vývojáři strávili mnohem více času výzkumem starších her a vývojem nového pokračování. Samotná hra je tedy v rukou vývojářů nejméně šest let a měla by být podle slov tvůrců ještě lepší.