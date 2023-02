Nebezpečné hry šíří na Androidu viry

„Již od samého začátku se drží tato agresivní škodlivá reklama stejné a pravděpodobně tedy stále fungující strategie – šíří se prostřednictvím různých verzí známých her a nejčastěji na ni narazíme v jednom obchodě třetí strany, tedy mimo oficiální obchod Google Play. Typicky se může jednat o situaci, kdy hru, kterou chceme stáhnout, vyhledáváme přes vyhledávač a ne přímo na oficiálních distribučních místech,“ vysvětlil Jirkal.

Na konci loňského roku se tento adware šířil nejčastěji prostřednictvím hry Bridge Constructor, v lednu jej útočníci maskovali za titul Tower Conquest. Problémem je podle bezpečnostních expertů fakt, že útočníci prostřednictvím upravených her cílí i na všechny věkové kategorie uživatelů – například i na děti.

V uplynulém měsíci bezpečnostní experti zaznamenali zvýšenou aktivitu v případě dropperu Agent KMZ, kterému patřila třetí příčka. I tento škodlivý kód cílil v lednu na hráče. „Dropper Agent KMZ má v současnosti podobu nahrávače modifikací, zkráceně modů do aplikací, nejčastěji jsme ho v lednu objevili jako modifikaci pro hru Zombie War Idle Defense nebo modifikaci pro známou hru Archero,“ konstatoval bezpečnostní expert.

„Agent KEQ se nejčastěji objevuje na veřejných internetových úložištích jako soubor Your File Is Ready To Download.apk a uživatelé na něj narazí při stahování obsahu, který na těchto úložištích hledají. Toto chování pozorujeme v Česku od začátku nárůstu jeho detekcí a jeho posunu na přední místa naší statistiky. V lednu se nicméně šířil i ve verzi aplikace Chrome. I přestože neútočí v nijak výrazných kampaních, zvýšenou aktivitu jsme u něj pozorovali 13. a 24. ledna,“ varoval bezpečnostní expert.