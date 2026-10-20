„Je potřeba ověřit údaje.“ Podvodní bankéři tahají z důvěřivců peníze

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Zpráva, kterou má redakce k dispozici, se tváří jako důležité oznámení o potvrzení identifikačních údajů. Důvěryhodnost se snaží získat odkazy na evropskou směrnici PSD2, zákon proti praní špinavých peněz i dohled České národní banky. Těmito zmínkami podvodníci vytvářejí dojem, že příjemce musí splnit oficiální požadavek banky.
„Již jsme Vám v této věci zaslali zprávu, která zůstává bez odpovědi. Prosíme Vás, abyste proces dokončili online v nejkratší možné lhůtě,“ naléhají autoři podvodného e-mailu.
Pokud adresát nevyhoví, bude podle zprávy nutné osobní setkání s bankéřem na některé z poboček J&T Banky. Následuje tlačítko s výzvou k potvrzení identifikačních údajů, které ale vede na falešné stránky.
Falešné stránky prozrazují drobnosti
Podvodný web se pokouší napodobit vzhled J&T Banky. Některé detaily ale prozrazují, že jde o podvrh. Například chybí QR kód pro snadné přihlášení na web, který klienti banky běžně používají.
Samozřejmě nejlepším vodítkem, které jasně ukazuje na phishingové stránky, je špatná adresa v prohlížeči. Ta totiž vede na podvodný web aktualizace-cz.com. Správná adresa je jtbank.cz.
Banka na dotaz redakce potvrdila, že zprávu rozesílají podvodníci. „Jde skutečně o podvodný e-mail, který zneužívá jméno J&T Banky,“ uvedl pro Novinky mediální zástupce banky Martin Tesař.
Podle něj se podobné phishingové kampaně na českém trhu objevují pravidelně a zneužívají jména známých institucí i značek. Zpráva přitom může dorazit také lidem, kteří s danou bankou nemají nic společného. Útočníci totiž e-maily rozesílají plošně na velké množství adres, bez ohledu na to, zda jsou jejich příjemci klienty napodobované společnosti.
Banka už klienty varovala
J&T Banka podle Tesaře kampaň zachytila a klienty na ni upozornila přímo e-mailem. Součástí varování byl také návod, jak podvodnou zprávu rozpoznat a co dělat, pokud už příjemce na odkaz klikl.
„Zároveň jsme neprodleně podnikli kroky k zablokování podvodné stránky,“ doplnil Tesař.
Banka příjemcům doporučuje na odkazy v podobných zprávách neklikat. Pokud mají pochybnosti o pravosti požadavku, mohou se obrátit přímo na svého bankéře nebo na klientskou linku 800 707 606.
Není vyloučeno, že se podobné podvodné zprávy objeví v Česku také pod hlavičkou jiné bankovní instituce. Obezřetní by tedy rozhodně měli být také klienti dalších bank.
Celý text podvodného e-mailu
Potvrzení Vašich identifikačních údajů.
Vše začíná potkáním — i naše dlouhodobá péče o Vaše finance začíná pravidelným ověřením dat.
Vážená klientko, vážený kliente,
V rámci evropské směrnice PSD2, zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a pod dohledem České národní banky (ČNB), je J&T Banka povinna pravidelně ověřovat identifikační údaje svých klientů.
Již jsme Vám v této věci zaslali zprávu, která zůstává bez odpovědi. Prosíme Vás, abyste proces dokončili online v nejkratší možné lhůtě.
V opačném případě bude potvrzení údajů vyžadovat osobní setkání s Vaším bankéřem v některé z poboček J&T Banky.
Jak se bránit?
- Na odkazy v podezřelých e-mailech neklikejte. Bankovnictví otevírejte přes oficiální aplikaci nebo ručně zadanou adresu banky.
- Nenechte se tlačit do rychlého jednání. Naléhání na okamžité ověření údajů je varovným signálem.
- Požadavek si ověřte přímo u banky. Kontakt vyhledejte na jejím oficiálním webu, nepřebírejte ho z podezřelé zprávy.
- Kontrolujte celou adresu webu. Logo banky, podobný vzhled ani symbol zámku v prohlížeči pravost stránky nezaručují.
- Nesdělujte hesla ani ověřovací kódy. Nepotvrzujte přihlášení nebo platby, které jste sami nezahájili.
- Pokud jste údaje zadali, ihned kontaktujte banku. Požádejte o zabezpečení účtu a zablokování ohrožených přístupů či platebních prostředků.
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