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„Je potřeba ověřit údaje.“ Podvodní bankéři tahají z důvěřivců peníze

Lenka Zoulová, Pavel Cechl
4:02

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Na údajnou povinnost ověřit identifikační údaje lákají podvodníci v e-mailech, které zneužívají jméno J&T Banky. Příjemce přesvědčují, aby vše vyřídili on-line, jinak prý budou muset osobně na pobočku. Odkaz však vede na podvodný web napodobující bankovní stránky. J&T Banka Novinkám potvrdila, že jde o podvod, a podnikla kroky k zablokování falešné stránky.

Foto: Novinky

Podvodný e-mail, který vyzývá k ověření údajů klienta.

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Zpráva, kterou má redakce k dispozici, se tváří jako důležité oznámení o potvrzení identifikačních údajů. Důvěryhodnost se snaží získat odkazy na evropskou směrnici PSD2, zákon proti praní špinavých peněz i dohled České národní banky. Těmito zmínkami podvodníci vytvářejí dojem, že příjemce musí splnit oficiální požadavek banky.

„Již jsme Vám v této věci zaslali zprávu, která zůstává bez odpovědi. Prosíme Vás, abyste proces dokončili online v nejkratší možné lhůtě,“ naléhají autoři podvodného e-mailu.

Pokud adresát nevyhoví, bude podle zprávy nutné osobní setkání s bankéřem na některé z poboček J&T Banky. Následuje tlačítko s výzvou k potvrzení identifikačních údajů, které ale vede na falešné stránky.

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Falešné stránky prozrazují drobnosti

Podvodný web se pokouší napodobit vzhled J&T Banky. Některé detaily ale prozrazují, že jde o podvrh. Například chybí QR kód pro snadné přihlášení na web, který klienti banky běžně používají.

Samozřejmě nejlepším vodítkem, které jasně ukazuje na phishingové stránky, je špatná adresa v prohlížeči. Ta totiž vede na podvodný web aktualizace-cz.com. Správná adresa je jtbank.cz.

Banka na dotaz redakce potvrdila, že zprávu rozesílají podvodníci. „Jde skutečně o podvodný e-mail, který zneužívá jméno J&T Banky,“ uvedl pro Novinky mediální zástupce banky Martin Tesař.

Podle něj se podobné phishingové kampaně na českém trhu objevují pravidelně a zneužívají jména známých institucí i značek. Zpráva přitom může dorazit také lidem, kteří s danou bankou nemají nic společného. Útočníci totiž e-maily rozesílají plošně na velké množství adres, bez ohledu na to, zda jsou jejich příjemci klienty napodobované společnosti.

Foto: Novinky

Falešné stránky poznáte podle nesprávné adresy přímo v prohlížeči.

Foto: Novinky

Takto vypadá legitimní přihlášení do bankovnictví J&T Banky.

Banka už klienty varovala

J&T Banka podle Tesaře kampaň zachytila a klienty na ni upozornila přímo e-mailem. Součástí varování byl také návod, jak podvodnou zprávu rozpoznat a co dělat, pokud už příjemce na odkaz klikl.

„Zároveň jsme neprodleně podnikli kroky k zablokování podvodné stránky,“ doplnil Tesař.

Banka příjemcům doporučuje na odkazy v podobných zprávách neklikat. Pokud mají pochybnosti o pravosti požadavku, mohou se obrátit přímo na svého bankéře nebo na klientskou linku 800 707 606.

Není vyloučeno, že se podobné podvodné zprávy objeví v Česku také pod hlavičkou jiné bankovní instituce. Obezřetní by tedy rozhodně měli být také klienti dalších bank.

Celý text podvodného e-mailu

Potvrzení Vašich identifikačních údajů.

Vše začíná potkáním — i naše dlouhodobá péče o Vaše finance začíná pravidelným ověřením dat.

Vážená klientko, vážený kliente,

V rámci evropské směrnice PSD2, zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a pod dohledem České národní banky (ČNB), je J&T Banka povinna pravidelně ověřovat identifikační údaje svých klientů.

Již jsme Vám v této věci zaslali zprávu, která zůstává bez odpovědi. Prosíme Vás, abyste proces dokončili online v nejkratší možné lhůtě.

V opačném případě bude potvrzení údajů vyžadovat osobní setkání s Vaším bankéřem v některé z poboček J&T Banky.

Jak se bránit?

  • Na odkazy v podezřelých e-mailech neklikejte. Bankovnictví otevírejte přes oficiální aplikaci nebo ručně zadanou adresu banky.
  • Nenechte se tlačit do rychlého jednání. Naléhání na okamžité ověření údajů je varovným signálem.
  • Požadavek si ověřte přímo u banky. Kontakt vyhledejte na jejím oficiálním webu, nepřebírejte ho z podezřelé zprávy.
  • Kontrolujte celou adresu webu. Logo banky, podobný vzhled ani symbol zámku v prohlížeči pravost stránky nezaručují.
  • Nesdělujte hesla ani ověřovací kódy. Nepotvrzujte přihlášení nebo platby, které jste sami nezahájili.
  • Pokud jste údaje zadali, ihned kontaktujte banku. Požádejte o zabezpečení účtu a zablokování ohrožených přístupů či platebních prostředků.

Nejčastější podvody, jak je odhalit a nenechat se okrást

Policejní statistiky zaplavují v posledních měsících příběhy nešťastníků, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Kyberšmejdi přitom používají pořád dokola stejné triky, jejichž prostřednictvím se snaží důvěřivce napálit a často i oškubat. Připravte se na ně a podívejte se, jak se nejčastějším podvodům na síti bránit.

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