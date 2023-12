Před 70 lety byl popraven jeden z nejobávanějších mužů SSSR: Lavrentij Berija

Zapojil se do občanské války, začátkem 20. let ještě krátce studoval architekturu, v té době se ale začal naplno věnovat práci u rodící se sovětské tajné policie.

V polovině 20. let se sblížil se Stalinem, podle vzpomínek diktátorovy dcery Světlany si Berija a jeho žena dokonce vzali do péče Stalinovu starou matku. Téměř celá 30. léta strávil Berija v čele gruzínské komunistické strany, v této funkci se výrazně zapojil do stranických čistek, zároveň ale dokázal dát do pořádku těžbu ropy a zemědělství.