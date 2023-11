Lyžařské výcviky podraží, pět dní až za 10 000 korun

S podobnou cenou počítají i jinde, například Základní škola v Unhošti se vydá do Pece pod Sněžkou a pobyt nabízí za 6500 korun plus dalších 2830 za pětidenní skipas. Celkem 9330 korun, oproti loňským osmi a půl tisícům.

Výjimkou v posledních letech nejsou ani zájezdy, které místo do Krkonoš, Krušných hor či na Šumavu směřují do Alp. Ceny jsou potom vyšší. Třeba pražské Gymnázium profesora Jana Patočky pořádá zájezd do rakouských Korutan, za pětidenní kurz účtuje 11 500 korun. Co se stravování týče, zahrnuje cena polopenzi, obědy si studenti platí na horských chatách sami.