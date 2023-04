Finanční poradna: Co vše vyřídit v případě úmrtí blízké osoby

„Na základě žádosti od notáře zašle banka potvrzení o zůstatcích na účtech a o výši dlužných částek ke dni úmrtí zemřelého přímo do rukou notáře, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení jeho žádosti. Sdělení zašle banka pouze notáři, jelikož není oprávněna sdělit výše zůstatků sjednaných produktů zemřelého soukromým osobám,“ uvedla Zuzana Filipová z Moneta Money Bank.