Cestovní pojištění na dovolenou přibalte s sebou. Jen na modrou kartičku pojišťovny se spoléhat nelze

V zemích, kde vám zdravotní průkaz uznají, budete mít v rámci veřejného zdravotního pojištění nárok na nutnou a lékařsky nezbytnou zdravotní péči za shodných podmínek, jako ji mají občané dané země. V reálu to znamená, že vás ošetří pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v případě, že si místní občané za ošetření či léky připlácejí, budou se tyto podmínky vztahovat i na vás. Výše spoluúčasti tak není nijak malá, pohybuje se v řádu stovek, ale i tisíců korun, a to jak za ošetření u lékaře, tak za léky, počítat musíte i s poplatky za pobyt v nemocnici.

Pokud budete muset náklady za ošetření či léky platit ze svého, zdravotní pojišťovna vám je po předložení dokladů uhradí jen do takové výše, kolik by totožná péče stála na našem území.

S operátorem asistenční společnosti poté budete svou situaci řešit. Měl by podle destinace, v níž se nacházíte, vyhledat nejbližší zdravotnické zařízení a pokud budete potřebovat, také zajistit tlumočníka. Také by se měl postarat o to, aby byli v případě potřeby o vaší situaci informováni vaši rodinní příslušníci. Součástí asistenční pomoci je i repatriace turistů zpět domů. V případě, že v zahraničí způsobíte nějakou škodu, měla by vám asistenční služba zprostředkovat právní pomoc.