Češi spoří málo, nezbývají jim na to peníze

„Významná část populace si není schopna odložit stranou dostatečný objem prostředků, aby se mohla zabezpečit na důchod,“ komentoval výsledky Petr Janeček z EY Česká republika. To potvrzují i data průzkumu, podle nichž nemůže 59 procent lidí investovat například formou úspor více, protože na to nemá peníze.

Finanční rezerva by podle bankovní asociace lidem vydržela nejčastěji tři měsíce, to se týká 27 procent Čechů. Zhruba šest měsíců by vyšlo 22 procent lidí. Více než rok by pak při ztrátě příjmů situaci ustálo 14 procent populace.