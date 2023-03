Balíčky operátorů zlevní služby

A to přesto, že všichni operátoři v posledních měsících zdražili své tarify. V porovnání se zahraničím ale i při sloučení služeb zaplatí čeští zákazníci někdy až násobně víc.

Právo porovnalo standardní ceny služeb, tedy ne například nižší cenu jedné služby na několik prvních měsíců.

U T-Mobile získáte slevy sloučením více tarifů nebo služeb pod Magenta 1. U dvou služeb je sleva deset procent, u tří 15 procent, u čtyř 20 procent a u více 25 procent. Za služby se považují mobilní paušály, internet a televizní kanály. Úroveň slevy ovlivňují služby se základní cenou alespoň 399 Kč měsíčně.

Pokud například budete platit v rámci Magenta 1 dva paušály s tarifem Neomezeně XL, který nabízí neomezená data s neomezenou rychlostí do přenesení 15 GB a potom zpomalení přenosové rychlosti na 10 MB/s, zaplatíte za každý z paušálů 837 Kč měsíčně, bez zvýhodnění by to bylo 930 Kč měsíčně.

Spojíte-li tři výše uvedené paušály, činí měsíční platba se slevou 15 procent na jedno číslo 790,50 Kč.

Lidé si u Vodafonu za mobilní služby připlatí Mobil

Levnější Polsko i Maďarsko

Nejvýhodnější cenu získáte při spojení pěti a více čísel. Za Neomezeně XL pak měsíčně platíte 697,50 Kč. Magenta1 s dvěma paušály Neomezeně XL, domácím internetem s rychlostí až 300 Mb/s a Televizí M se 131 programy vyjde měsíčně na 2286 Kč.

Jinde jsou ale tuzemští operátoři levnější. U T-Mobile v Polsku je v Magentě například nabídka kombinace jednoho neomezeného mobilního tarifu s neomezenými daty o rychlosti stahování 30 Mb/s, domácího internetu s rychlostí až 600 MB/s a televize S, kde je k dispozici 60 kanálů, v přepočtu za 525 Kč měsíčně.

V Česku Magenta 1 s Neomezeně XL, domácím internetem s rychlostí až 500 Mb/s a Televizí S s 97 kanály vyjde na 1554 Kč, tedy na trojnásobek.

V Polské Magentě dostanete ke každému přidanému mobilnímu tarifu do skupiny slevu 20 zlotých (asi 100 Kč) měsíčně. A tak třeba u tarifu M s neomezenými daty a maximální přenosovou rychlostí 30 Mb/s s neomezeným voláním a SMS se ve skupině platí měsíčně 225 Kč, tarif s neomezenými daty a neomezenou rychlostí potom vyjde na 325 Kč. To jsou jen zlomky toho, co u stejného operátora lidé platí v Česku.

Neomezené volání za 130 Kč. Češi mohou sousedům ceny jen závidět Mobil

Slevy za využití více služeb nabízí i Vodafone. Tarif s neomezenými daty 10 Mb/s samostatně stojí 871 Kč měsíčně, v balíčku s internetem a TV vyjde o dvě stovky levněji.

Celkem za tento tarif, internet s rychlostí do 250 Mb/s a Vodafone TV Klasik měsíčně zaplatíte 1031 Kč, tedy asi o 370 Kč méně, než by stály služby pořízené samostatně.

V ceně domácího internetu je započtena sleva 200 Kč měsíčně. S tou si lze pořídit internet do konce března, nižší cena pak uživateli zůstane nastálo.

V Maďarsku Vodafone nabízí při sloučení několika služeb slevu ve výši 20 procent, pokud cena samostatných služeb, například mobilních tarifů, přesáhne 900 Kč. Sleva 30 procent pak platí, je-li celková původní cena služeb vyšší než 2488 Kč.

V praxi to například znamená, že tři tarify, z nichž jeden má neomezenou rychlost stahování dat a zbývající dva rychlost omezenou na 10 Mb/s, vyjdou měsíčně místo běžných 2478 Kč na 1805 Kč. V Česku by to bylo i po slevě 2389 Kč.

O2 nabízí balíčky v rámci služby O2 Spolu. Jako příklad uvádí balíček služeb volání s tarifem Neo Modrý, který má neomezená data s omezenou rychlostí 10 Mb/s, internetem HD Bronzový s rychlostí pouze 20 Mb/s a televizí O2 TV za 1249 Kč měsíčně, což je o asi 250 Kč méně, než kdybyste si služby pořídili samostatně.