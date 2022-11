Voda podraží až o třetinu. Ale ne všude

Zvýšení cen nebude plošné, v jednotlivých lokalitách se bude lišit a někde se na zdražení vůbec nechystají. Průměrné zdražení by se mělo pohybovat mezi 10 a 30 procenty.

„Nezdražit při stávající úrovni inflace a růstu téměř všech služeb a materiálů by znamenalo buď dotovat cenu z jiných zdrojů, nebo omezení tvorby prostředků na obnovu,“ dodal.

Zvýšení cen už oznámily Pražské vodárny a kanalizace (PVK), a to o zhruba pětinu. „Cena by se pro příští rok měla zvednout o 18,5 procenta na celém území města,“ potvrdil generální ředitel Petr Mrkos. Průměrná pražská domácnost si tak příští rok připlatí přes tři tisíce.

Na Vysočině mají dlouhodobě nejlevnější vodu zákazníci Pelhřimovské vodárenské, aktuálně platí 78,65 Kč včetně DPH. Také oni si od Nového roku připlatí. „Mělo by to být do deseti procent,“ sdělil Právu prokurista společnosti Rudolf Cífka.