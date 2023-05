Vítr je v Británii poprvé hlavním zdrojem elektrické energie

Společnost National Grid, která v Británii provozuje distribuční síť, rovněž potvrdila, že v dubnu se v Británii vyrobilo rekordní množství energie ze slunce. Británie si přitom vytkla za cíl, dosáhnout nulových emisí při výrobě elektřiny do roku 2035.

„Stále existuje mnoho překážek v dosažení elektrické sítě zcela bez fosilních paliv, ale to, že vítr v dodávkách poprvé překonal plyn, je opravdový milník,“ řekl expert na energetiku na Imperial College Iain Staffell, který je také spoluautorem zprávy.

Podle zjištění BBC však projekty zelené energetiky za miliardy liber stojí kvůli odkladům jejich připojení do sítě. Některé solární a větrné elektrárny na to čekají i deset až 15 let kvůli nedostatku kapacity elektrické soustavy.