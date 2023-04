Ukrajina je po půlroce znovu schopna dodávat elektřinu do EU

Kvůli četným útokům Ruska na energetickou infrastrukturu musela Ukrajina loni v říjnu zastavit export elektřiny do EU, jež se od začátku války stala pro Ukrajinu hlavním vývozním trhem.

Opravy infrastruktury nutné k vývozu elektřiny sice skončily už před dvěma měsíci, kvůli zimnímu období, kdy se spotřebovává více energie, ale Ukrajina s obnovením dodávek do EU vyčkávala.

Kyjev získal provozovatelský status v Evropském sdružení provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) v polovině března 2022, tedy jen pár týdnů po zahájení ruské invaze na Ukrajině. V červnu téhož roku Ukrajina uvedla, že do konce roku by jí export elektřiny do EU mohl vynést 1,5 miliardy eur (35,3 miliardy Kč).