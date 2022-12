Třetina firem zvýší příští rok mzdy. Inflaci často neporazí

Vyplaceny budou i 13. platy ve výši 80 procent průměrného výdělku. Ani tam, kde se mzdy po Novém roce zvyšovat budou, to ale stejně jako letos často nepokryje inflaci, kterou ministerstvo financí pro příští rok aktuálně odhaduje na průměrných 9,5 procenta.

Pětina firem plánujících zvyšovat mzdy předpokládá navýšení pouze do pěti procent a téměř 40 procent je chce navýšit o šest až deset procent. Více chce přidat 18 procent podniků, které vylepšení výdělků chystají.

„Uvidí se, ale potřebujeme, aby lidé chodili rádi do práce a byli zde šťastní,“ uvedl pro Právo Radek Bartoník, jednatel Bartoník Group z Mikulčic, která provozuje rodinné vinařství, e-shop a penzion.

„Bylo by to skvělé, ale vše se uvidí podle výsledků naší společnosti v příštím roce,“ prohlásila k možnému přidávání zaměstnancům Kristýna Farkašová, majitelka pražské společnosti EBUU, online půjčovny a prodejny pro děti a rodiče.

Podle dalších průzkumů se pak mohou na změny na výplatní pásce těšit zaměstnanci v IT a technologických firmách, výplaty navyšují také farmaceutické společnosti. Naopak ve službách či logistice to nyní na přidávání nevypadá.

Ve veřejné sféře mají tarifní platy příští rok vzrůst pouze vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů, což jsou policisté, hasiči či celníci, a to o 10 procent. Ústavním činitelům, tedy politikům či soudcům, příjmy také vzrostou poté, co vláda neprodloužila jejich zmrazení. Resort financí ve své makroekonomické predikci předpokládá, že celkový objem mezd a platů v ekonomice stoupne příští rok proti letošku o 7,4 procenta. To je zpomalení růstu, který má být letos meziročně desetiprocentní.