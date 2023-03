Tabáková společnost Altria kupuje výrobce elektronických cigaret NJOY

Altria také oznámila, že investici do společnosti Juul vyměnila za nevýhradní globální licenci na část jejího duševního vlastnictví.

Altria v roce 2018 investovala do firmy Juul 12,8 miliardy USD (282,6 miliardy Kč), k prosinci loňského roku však hodnota této investice klesla na 250 milionů USD.

Nová akvizice firmy NJOY by měla Altrii do tří let od završení transakce zvýšit očištěný zisk na akcii, časový plán pro dokončení transakce však Altria neposkytla. Potvrdila nicméně, že v letošním roce očekává zisk na akcii v rozmezí 4,98 USD až 5,13 USD.