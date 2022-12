Šéf německého síťového regulátora vyzval k důslednějšímu šetření plynem

„Naše zásobníky jsou na historickém maximu. Jsme na 95 procentech. Denně to měříme. Na začátku února bychom stále ještě měli mít až 40 procent,“ řekl Müller. Problémem ale mohou být mrazy.

„Při teplotách minus deset stupňů Celsia spotřeba plynu vystřelí do výšin. To je riziko, obzvláště pak tehdy, když by takováto vlna mrazů měla trvat déle,“ uvedl.