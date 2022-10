RWE v Německu urychlí odklon od uhlí, nyní ale prodlouží chod uhelných elektráren

Německý zákon počítá s útlumem uhelné energetiky do roku 2038. Vládní koaliční smlouva sociálních demokratů, Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) ale uvádí, že v ideálním případě by mohlo Německo přestat spalovat uhlí pro výrobu energie už do roku 2030. K tomuto datu země podle Habecka plánuje získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až 100 procent.