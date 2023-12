Poslední šance požádat o nečekané dědictví po předcích

Desetitisíce lidí mají poslední čtyři dny na to, přihlásit se o zapomenutý pozemek či jinou nemovitost po předcích. Jinak propadnou státu a zvrátit by to mohl jen případný soud, který ale může být nákladný a zdlouhavý.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto