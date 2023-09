Meteorologická služba Windy loni vykázala zisk 30 milionů

Tržby ve výši 128 milionů korun, což je meziroční nárůst o 74 milionů, a zisk po zdanění 30 milionů korun. To jsou hlavní čísla Windy v účetní závěrce za rok 2022. Rovných 26 milionů ze zisku dostane Helifreak Limited, zbylé čtyři miliony půjdou na účet neuhrazených ztrát z minulých let, stojí ve výroční zprávě .

V loňském roce však skončila znovu ve ztrátě, a to přes šest milionů korun. To bylo dáno i tím, že investovala do dalšího rozvoje a mj. rozšířila své globální působení, když spustila lokální modely v Austrálii, Velké Británii a USA.