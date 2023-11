Jen malá útěcha. Lidé na změně růstu cen elektřiny ušetří asi 180 korun ročně

Návrh Energetického regulačního úřadu k cenám energií po novém roce má být mírnější. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) Českému rozhlasu řekl, že jedna část regulované složky nebude činit 257 korun bez daně za spotřebovanou megawatthodinu, ale jen 207 Kč. Pro domácnosti je to sotva útěcha. Při průměrné spotřebě tři megawatthodin to činí roční rozdíl 180 korun. Měsíčně je to o 15 korun méně.

Foto: Petr Švancara, ČTK