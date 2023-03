Italská vláda oprašuje projekt mostu z pevniny na Sicílii. Stavět by se mohlo příští rok

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se vrátila k plánům na vybudování mostu mezi pevninou a Sicílií. O mostu uvažovali už staří Římané a desítky let se o něj snažily i některé novodobé vlády. Visutý most by měl být dlouhý 3,2 kilometru a podle vlády by byl nejdelším visutým mostem na světě.

Foto: Profimedia.cz Plány mostu z italské pevniny na Sicílii se objevují opakovaně. Na snímku vizualizace z první dekády tohoto tisíciletí

Článek O plánech informovala agentura Bloomberg. Italské ministerstvo infrastruktury oznámilo, že vláda schválila dekret, který umožňuje okamžité obnovení procesu plánování a výstavby projektu. V minulosti projekt brzdily finanční a geologické problémy. Naposledy ho před deseti lety tehdejší premiér Mario Monti odložil kvůli vysokým nákladům a technickým problémům. Nový projekt počítá s mostem s jediným obloukem. Stavba by měla být zahájena v roce 2024 a provést by ji měla státní společnost pod kontrolou italského ministerstva financí. Předchozí návrh počítal s mostem mezi městem Villa San Giovanni v Kalábrii a místem severně od sicilského města Messina. Ministerstvo infrastruktury označilo most za zelený projekt, který sníží znečištění oxidem uhličitým a ušetří čas a peníze všem, kteří se chtějí dostat přes úžinu. Bude také velkou turistickou atrakcí.