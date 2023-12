Konec plastových sáčků? EU se chystá zakázat některé obaly

Některé formy obalů mohou být do několika let zakázány. Například ty na jedno použití pro potraviny a nápoje při konzumaci v restauracích a kavárnách či jednorázové obaly a sáčky pro ovoce a zeleninu. Předpokládá to chystané nařízení, na kterém se v pondělí v Bruselu shodli ministři životního prostředí států EU.

