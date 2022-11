Akcionáři Komerční banky schválili dividendu 55,50 Kč na akcii

· Česko se musí vrátit ke zvyšování daní. Novinkám to v rozhovoru řekl ministr práce a sociálních věcí a dočasně i ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jak konkrétně by si to představoval a jaké další úsporné kroky jsou ve hře? Stane se Petr... Celý článek