Zloděj chtěl utéct s kradeným alkoholem, nakupující muž ho ale chytil

Dvacetiletý mladík šel podle policistů do prodejny čistě kvůli krádeži alkoholu a jeho následnému zpeněžení. „Z regálu vzal čtyři láhve tvrdého alkoholu v cenách od sedmi set padesáti do jedenácti set korun, které si vložil do batohu a přes pokladny chtěl odejít. Jeho jednání neuniklo pracovníkovi ostrahy, který muže v prostoru za pokladnami zastavil a požádal ho o otevření batohu,“ přiblížila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.