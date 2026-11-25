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„Novou nádražní budovu v Mladé Boleslavi otevřeme pro veřejnost v druhé polovině prosince letošního roku,“ informovala Novinky mluvčí SŽ Nela Friebová.
Cestující ale ztrácejí trpělivost. Během suchého léta cestující chodili po udusané hlíně, teď kličkují mezi kalužemi. „V létě a za světla jsem se spokojila s omluvou za ztížené podmínky. Ty teď opravdu stojí za to,“ líčila Anna Salačová Límanová, která se minulý týden otevřeným dopisem obrátila i na mladoboleslavskou radnici.
Kritizuje absolutně nezajištěný přístup k nádraží. „Výmoly, kameny, dráty koukající ze země, bez viditelného značení a laguny vody,“ jmenovala překážky, které je potřeba cestou na nástupiště nebo z něj překonat. „Žádná pomoc v dosahu, co mají dělat hendikepovaní,“ dodávala tázavě Límanová.
Cestující si tak vypomáhají sami. Radí si nejméně blátivé cestičky, místní navigují návštěvníky, kteří přijeli poprvé. „Jsem z východního Slovenska, jsem na leccos zvyklý,“ pousmál se student z Prešova, když s kufrem hledal cestu k náhradní autobusové dopravě pokračující dál do Turnova.
Správci trati a město na dotazy k řešení situace odvětili, že vše vzájemně koordinují. „Povrch koridoru jsme nyní operativně upravili,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi Jiří Bouška (VpMB) a omlouval se za horší podmínky. Hned zareagoval na otevřený dopis a pěšinu pokryli dělníci asfaltovou drtí, aby se zakryly kaluže.
Komplikace s výlukami
Situaci podle něj zkomplikovala i výluka na trati a provoz zmíněných náhradních autobusů do Turnova. „Původně jsme měli domluvenou jinou variantu dočasného průchodu ke kolejišti, konkrétně přes parkoviště. To však není možné, protože příjezd k parkovišti se využívá jako točna pro autobusy náhradní dopravy,“ vysvětlil primátor.
Správa železnic na výpravní budově dokončuje interiéry, vnitřní rozvody a práce na fasádě. „Přístupy ke stanici dočasně ovlivňuje navazující stavba města Mladá Boleslav, která zahrnuje úpravy přednádražního prostoru,“ doplnila Friebová.
Před nádražím budou práce pokračovat i příští rok. K dokončení celého prostranství by se měli stavbaři dobrat podle informací města na jaře 2027. „Město je připraveno udělat svůj díl úprav hned, jak to bude možné,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.
Případné sankce za zpoždění dostavby nádraží bude SŽ řešit. „Odpovědnost za posun dílčích termínů budeme vyhodnocovat až po posouzení všech okolností a dokončení navazujících staveb,“ dodala Friebová.
Nová nádražní budova začala vznikat na místě zdemolované původní haly. Navržena je v menších rozměrech v souladu s předpokládaným snížením frekvence cestujících v této stanici. V budoucnu se totiž má doprava přesunout spíše do stanice Mladá Boleslav – město.
I tak tady bude veškeré zázemí pro cestující, cyklistické stojany umístěné pod kamerovým dohledem a také prostory pro umístění technologií a pracovníků dopravní kanceláře, kteří v současné době sídlí v přilehlém objektu Českých drah.