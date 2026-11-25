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Dosud sídlilo Kontaktní centrum, které provozovala Společnost Podané ruce, v provizorním zázemí v unimobuňkách v ulici Vlhká. „V nově postavené budově najdou kvalitní a důstojný prostor klienti i personál centra. Sociální pracovníci zde budou poskytovat poradenství a komplexní sociální podporu, jedná se například o pomoc v krizových situacích, doprovod do institucí či pomoc se zajištěním bydlení. Dlouhodobá a kontinuální práce s lidmi v nouzi, založená na důvěře a respektu, je zásadní pro motivaci ke změně, která vede k postupnému zlepšení situace klientů, včetně návratu do většinové společnosti,“ nastínila náměstkyně pro sociální oblast Marie Jílková (KDU-ČSL).
„Už provoz v provizorních buňkách potvrdil, jak moc je zařízení potřebné. Naším cílem je především snižování zdravotních a sociálních rizik – dveře u nás mají otevřené i lidé pod vlivem alkoholu, pro které jsou běžné sociální služby často nedostupné. Nová budova nám umožní s nimi pracovat v důstojných podmínkách a bezpečně je motivovat k dalším krokům,“ doplnil Petr Blažek, vedoucí oddělení nízkoprahových služeb v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce.
Zázemí pro nejméně padesát lidí
Stavba dvoupodlažní budovy mezi ulicemi Koliště a Vlhká začala v roce 2023 a nyní zde probíhá kolaudační řízení. Primátor města Brna Jakub Hruška (KDU-ČSL) k aktuálnímu stavu uvedl: „Podané ruce dosud pomáhaly lidem bez domova v provizorních buňkách na Vlhké. Od ledna budou mít pořádnou budovu, kde se člověk může umýt, najíst nebo nechat ošetřit. Kapacita bude nejméně padesát klientů. V zimě, kdy je venku nejhůř, je každé místo navíc znát, takže jsem rád, že v Brně pomůžeme více lidem v nouzi.“ Služby jsou diskrétní, dobrovolné a zdarma. Otevřeno pro klienty bude od 1. ledna příštího roku.
Jak doplnila radní pro oblast investic Tereza Karafiátová (STAN) projekt nového centra je spolufinancován z evropských fondů a poskytnutá dotace v tomto případě pokrývá zhruba 85 procent z výdajů na realizaci. „Ty činí přibližně 29,5 milionu korun bez DPH a je do nich započítáno i vnitřní vybavení objektu,“ doplnila radní pro oblast investic Tereza Karafiátová.